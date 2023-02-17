الامارات | خورفكان يتسبب في خسارة الشارقة "الصدارة والوصافة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى فريق الشارقة ضربة موجعة اليوم، بخسارته في الوقت "القاتل" أمام مضيفه خورفكان بهدف نظيف في الدقيقة 89، من ضربة رأسية للاعب البرتغالي إيلتون فليبيي خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين. وتسبب هذا الهدف في خسارة الشارقة فرصة اعتلاء الصدارة كما خسر أيضا المركز الثاني الذي ذهب إلى العين الفائز على كلباء بنتيجة 2-3. وبهذه النتيجة ظل شباب الأهلي متصدرا للدوري بـ 36 نقطة، مقابل 34 نقطة للشارقة الثالث بفارق الأهداف عن العين الوصيف بنفس عدد النقاط، بينما تقدم خورفكان في الترتيب وبلغ 19 نقطة.

وهذه ثالث هزيمة لفريق الشارقة في الموسم الجاري، وتأتي قبل أسبوع من لقاء العين في كأس السوبر. وعانى الشارقة الذي خاض المباراة بكامل عناصره الأساسية، كثيرا خلال المباراة وافتقد الشارقة للحلول الهجومية، كما خسر خدمات نجمه بيانيتش للإصابة، إذ غادر الملعب في الدقيقة 18، وحل مكانه ماجد حسن.