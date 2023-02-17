الامارات | حارس مرمى تونسي يهاجر سرا عبر البحر إلى إيطاليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجر حارس مرمى ناد بالدوري التونسي بطريقة غير قانونية عبر البحر إلى إيطاليا، على ما أعلن ناديه اليوم. وأوضح نادي "مستقبل الرجيش" لكرة القدم في بيان نشره على صفحته على فيسبوك ان قرار اللاعب خليل الزوالي (19 عاما) كان بسبب "الأزمة المالية الصعبة والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها النادي".

وأكد الناطق الرسمي باسم النادي المهدي بتبوت لفرانس برس أن الزوالي "شارك في هجرة غير قانونية ووصل الخميس الى السواحل الايطالية على ما أفادت عائلته". ومستقبل الرجيش في أسفل ترتيب الدوري التونسي بمجموع ست نقاط ويواجه خطر النزول للدرجة الثانية الموسم المقبل. وتعتبر سواحل محافظة المهدية نقطة انطلاق للمهاجرين سواء التونسيين او القادمين من دول جنوب الصحراء والمتوجهين نحو السواحل الأوروبية وخصوصا نحو ايطاليا، بينما تواجه تونس أزمة اقتصادية حادة بارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب.

وشارك الزوالي في المبارة التي جمعت فريقه بالنادي الافريقي مطلع فبراير الحالي وهزم فيها الفريق (1-4). وتستقبل ايطاليا أعدادا كبيرة من المهاجرين الواصلين من تونس عبر البحر الأبيض المتوسط. وتفيد الأرقام الرسمية بأن هذا البلد استقبل أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022 من بينهم 18 ألف تونسي. وتسجل تونس التي تبعد سواحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بانتظام محاولات لمغادرة المهاجرين إلى إيطاليا. وأفاد خفر السواحل التونسيون في بيان اليوم ان عمليات الهجرة غير القانونية "تشهد ارتفاعا كبيرا خلال هذا الأسبوع نظرا لتحسن العوامل الجوية".