الأبيض يترنح.. ترتيب مجموعة الزمالك في دوري الأبطال بعد تعادله مع المريخ

الشارقة - اميمة ياسر - واصل الزمالك أدائه السيء في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله سلبيًا مع مضيفه المريخ السوداني، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد شهداء بنينا بليبيا، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات.

وكان الزمالك قد خسر في الجولة الأولى أمام شباب بلوزداد 1-0، ليحصد في أول جولتين نقطة وحيدة.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الزمالك بعد تعادله مع المريخ:

1- شباب بلوزداد الجزائري : 3 نقاط

2- الترجي التونسي : 3 نقاط

3- المريخ : نقطة واحدة

4- الزمالك : نقطة واحدة

وينتظر الترجي مواجهة شباب بلوزداد فى الجولة الثانية غدًا السبت.