الزمالك يتعادل سلبيًا مع المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل الزمالك سلبيًا مع مضيفه المريخ السوداني، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد شهداء بنينا بليبيا، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبذلك يصبح الترجى التونسى وشباب بلوزداد فى المقدمة بثلاث نقاط لكل فريق، والزمالك والمريخ يمتلكان نقطة واحدة.

وينتظر الترجي مواجهة شباب بلوزداد فى الجولة الثانية غدًا السبت.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر - سيد عبدالله "نيمار"- محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحى و عبد الله جمعه و عمر جابر و حمزة المثلوثي و عمرو السيسي ومحمد أشرف "روقا" و إبراهيما نداي و يوسف أسامة نبيه و مصطفي شلبي.