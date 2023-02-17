شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى الجولة الثالثة بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، صفحة التعادل السلبى مع نظيره المريخ السودانى، ويبدأ الاستعداد لمواجهة الجولة الثالثة بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والتى ستكون أمام الترجى التونسى.

موعد مباراة الزمالك والترجى

تقام مباراة الزمالك والترجي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، فى السادسة مساء السبت المقبل 25 فبراير 2023، والتى ستقام فى تونس.

الزمالك يتعادل سلبيًا مع المريخ فى ليبيا

تعادل سلبيًا فريق الزمالك مع نظيره المريخ السودانى، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد شهداء بنينا بليبيا، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد كل فريق نقطة واحدة.

ترتيب مجموعة الزمالك فى دورى الأبطال

بهذه النتيجة يصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى.. الترجى التونسى وشباب بلوزداد فى المقدمة بثلاث نقاط لكل فريق، والزمالك والمريخ يمتلكان نقطة واحدة، وينتظر الترجى مواجهة شباب بلوزداد فى الجولة الثانية غدًا السبت.