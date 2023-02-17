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أحمد حسن يزور معسكر منتخب مصر للشباب استعدادًا لأمم أفريقيا 2023

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القاهرة - سامية سيد -  

حرص  أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق وعميد لاعبي العالم على زيارة  منتخب الشباب في مران اليوم بالكلية الحربية و اجتمع  باللاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم لتحقيق لقب بطولة أمم افريقيا التي تنطلق الأحد المقبل.

 

يعقد محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب ، وبلال مظهر لاعب الفريق مؤتمرا صحفيا في الحادية عشر صباح غد السبت باستاد القاهرة الدولي للحديث عن مباراة المنتخب أمام موزمبيق في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب والتي تنطلق في الرابعة عصر بعد غد الأحد. 

 

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلى.

 

وضمت قائمة منتخب الشباب 26 لاعبا هم: "في حراسة المرمى: أحمد نادر السيد – كريم أحمد نبيل – مصطفى مخلوف، والدفاع: عبد الرحمن رشدان – عبد الرحمن جودة – عمر فايد – يوسف شعبان – أحمد رضا – إياد العسقلاني – إسلام عبد الله متولي – كريم الدبيس – رأفت خليل – خالد عوض – محمود أحمد مرسي، وخط الوسط: محمد فارس – طارق علاء – عمر الساعي – ماجد هاني – محمد حمدي – أحمد عبد الرحيم إيشو – أحمد نادر حواش – يوسف العزب، وفي الهجوم كل من أحمد شريف - محمود مرسي - صلاح باشا - يوسف حسن - عبد الرحمن زكي - أحمد نادر حواش.

 

 

 

وكان حدد الاتحاد المصري لكرة القدم تذاكر بطولة كأس الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل و كالتالي:

 

- 50 جنيه للدرجة الثالثة 

- 75 جنيه للدرجة الثانية 

- 150 درجة 

- 350 جنيه مقصورة.

 

و تم طرح صاحب عبر موقع تذكرتي https://tazkarti.com/#/matches

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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