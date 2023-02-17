أحمد حسن يزور معسكر منتخب مصر للشباب استعدادًا لأمم أفريقيا 2023

يعقد محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب ، وبلال مظهر لاعب الفريق مؤتمرا صحفيا في الحادية عشر صباح غد السبت باستاد القاهرة الدولي للحديث عن مباراة المنتخب أمام موزمبيق في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب والتي تنطلق في الرابعة عصر بعد غد الأحد.

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلى.

وضمت قائمة منتخب الشباب 26 لاعبا هم: "في حراسة المرمى: أحمد نادر السيد – كريم أحمد نبيل – مصطفى مخلوف، والدفاع: عبد الرحمن رشدان – عبد الرحمن جودة – عمر فايد – يوسف شعبان – أحمد رضا – إياد العسقلاني – إسلام عبد الله متولي – كريم الدبيس – رأفت خليل – خالد عوض – محمود أحمد مرسي، وخط الوسط: محمد فارس – طارق علاء – عمر الساعي – ماجد هاني – محمد حمدي – أحمد عبد الرحيم إيشو – أحمد نادر حواش – يوسف العزب، وفي الهجوم كل من أحمد شريف - محمود مرسي - صلاح باشا - يوسف حسن - عبد الرحمن زكي - أحمد نادر حواش.