شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مران للأهلى استعداداً للهلال السودانى..كولر يُحاضر اللاعبين وفقرة للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم ،الجمعة، على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان استعداداً لخوض مباراة الهلال المقرر لها عصر غداً بدوري أبطال أفريقيا.

وأدى الأهلي المران تحت إشراف مدربه السويسري مارسيل كول وبدأه الأخير بمحاضرة فنية تحدث خلالها عن عدة أمور خاصة بمباراة الغد ومهام كل لاعب ، كما خاض حُراس المرمى مراناً قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس ، بجانب مران بدني قوي شارك فيه جميع اللاعبين.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في الثالثة عصر غدٍ السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

على صعيد متصل ، يحضر سمير عدلي، المدير الإداري للنادى الاهلى وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والهلال السوداني، في السابعة مساء اليوم الجمعة في أحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الأهلي.

ويتم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي والهلال السوداني وموعد وصول الفريقين إلى الملعب وكافة التعليمات المتعلقة بالجانب التنظيمي.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا والتي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وتغادر بعثة الأهلي، السودان غدًا السبت، عقب مباراة الهلال مباشرة إلى أسوان، حيث تقيم البعثة بأسوان لمدة 48 ساعة؛ استعدادًا لمباراة أسوان يوم 21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.