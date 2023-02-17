الامارات | 2000 درّاج يتسابقون على لقب «تحدي سبينس 92» في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق في السادسة صباح الأحد المقبل منافسات النسخة الـ 13 من سباق «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية الذي يقام ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وبدعم مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الدراجات. ويشارك في السباق أكثر من 2000 دراج من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة ضمن 11 فئة عمرية يتنافسون على مسافة 95.4 كيلومترًا انطلاقًا.

وينطلق الطواف من استاد دبي الدولي في مدينة دبي الرياضية، اذ يمر الدراجون بأبرز وأشهر المعالم السياحية بدبي من بينها أبراج بحيرات جميرا، وتلال الإمارات، وعقارات جميرا للغولف، ومجمع جرينز السكني، ومدينة إكسبو دبي التي سيعبر خلالها الدراجون في اتجاه عكس عقارب الساعة، كما يمرون على القرية العالمية، والمرابع العربية، ودبي أوتودروم، لينتهي السباق في ذات مكان الانطلاق داخل إستاد دبي الدولي بمدينة دبي الرياضية.

ويتأهل 20% من المشاركين في 11 فئة عمرية من السباق إلى نهائي سباق جران فوندو العالمي والذي يقام هذا العام في مدينة غلاسكو بإسكتلندا من الثالث إلى 13 أغسطس المقبل.

وتتضمن النسخة الثالثة عشرة تنظيم سباقات الهواة (آوت رايد)، التي تتيح المشاركة لغير المحترفين في مسار أقصر يبلغ طوله 38 كيلومتراً. وينطلق سباق الهواة من خط السباق الرئيس في استاد دبي الدولي، مروراً بمسار مدينة إكسبو، وصولاً إلى خط النهاية. كما يقام اليوم سباق الصغار للدراجات الهوائية المصمم للأطفال.