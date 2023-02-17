شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الزمالك يضغط المريخ ويهدر أخطر فرص المباراة للتقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة المريخ السودانى والزمالك، التى تجمعهما حاليًا على ستاد شهداء بنينا بليبيا، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ومازال التعادل السلبى مسيطرًا على أجواء المباراة.

وشهدت أول 15 دقيقة وصول المريخ بأكثر من كرة، وهدد مرمى الزمالك فى مرتين مثلا خطورة على محمد عواد، فى الوقت الذى نجح الزمالك فى تأمين دفاعاته.

ولم تشهد الربع ساعة الثانية أى خطورة تذكر من الفريقين، واكتفى كل فريق بالمحاولات للوصول لمرمى الخصم دون جدوى، ليستمر التعادل السلبى بين الفريقين.

وفى الدقيقة 40 اتيحت فرصة خطيرة لفريق المريخ بعد المرور وسط دفاعات الزمالك، إلا أن الكرة انتهت بتسديدة بجوار القائم.

وفى العشر دقائق الأولى من عمر الشوط الثانى ضغط المريخ السودانى على دفاع الفارس الأبيض، وفى الدقيقة 55 تصدى محمد عواد لفرصة خطيرة لتتحول لضربة ركنية، وويستمر الضغط السودانى وتضيع فرصة هدف محقق أخر للمريخ.

وفى الدقيقة 59 أجرى فيريرا التدبيل الأول بخروج شيكابالا وسيد نيمار ونزول عمر جابر ومصطفى شلبى.

وفى الدقيقة 66 هدد المريخ مرمى الزمالك بكرة عن طريق تمريرة عرضية مرت أمام مرمى محمد عواد دون أن يسدده لاعبى الفريق السودانى فى الشباك.

وشهدت الدقيقة 70 أخطر فرصة للزمالك بأكثر من تسديدة عن طريق أحمد زيزو وسيف الجزيرى، وانتهت بتسديدة من سيف جعفر.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر - سيد عبدالله "نيمار"- محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحى و عبد الله جمعه و عمر جابر و حمزة المثلوثي و عمرو السيسي ومحمد أشرف "روقا" و إبراهيما نداي و يوسف أسامة نبيه و مصطفي شلبي.

وضم تشكيل المريخ السودانى كلاً من:

حراسة المرمى: محمد المصطفى

الدفاع : مصطفى كرشوم - صلاح نمر - حمزة داوود - مازن محمدين - اليكس دا سيلفا

خط الوسط: يعقوب - ماتزينهو - سيرجيو رافائيل

الهجوم: الجزولي نوح - باولو لويز - برايان ادينسون