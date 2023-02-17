شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعاين أرضية ملعب مباراة الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي حرص على معاينة ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان قبل بداية المران الرئيسي للفريق اليوم؛ استعدادا لمواجهة الهلال المقرر لها عصر غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الرئيسي عصر اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة الزرقاء الذى يستضيف مباراة الفريق أمام الهلال غدا السبت، طبقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني. وتغادر بعثة الأهلي، السودان غدًا السبت عقب مباراة الهلال مباشرة إلى أسوان حيث تقيم البعثة بأسوان لمدة 48 ساعة استعدادًا لمباراة الفريق أمام أسوان يوم 21 من الشهر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

على صعيد متصل ، يحضر سمير عدلي، المدير الإداري للنادى الاهلى وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والهلال السوداني، في السابعة مساء اليوم الجمعة في أحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الأهلي.

ويتم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي والهلال السوداني وموعد وصول الفريقين إلى الملعب وكافة التعليمات المتعلقة بالجانب التنظيمي.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا والتي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وتغادر بعثة الأهلي، السودان غدًا السبت، عقب مباراة الهلال مباشرة إلى أسوان، حيث تقيم البعثة بأسوان لمدة 48 ساعة؛ استعدادًا لمباراة أسوان يوم 21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.