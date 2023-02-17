شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: نحترم الهلال ونشكر الأشقاء في السودان على حفاوة الاستقبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى على سعادة بعثة المارد الأحمر بالتواجد في دولة السودان الشقيقة، مشيدًا بحفاوة الاستقبال من الأشقاء في السودان، سواء على المستوى الرسمي أو الجماهيري نتيجة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والهلال السوداني، إن لقاء الغد سيكون صعبًا على الفريقين، وأنهم يعرفون قيمة المنافس واستعدوا له بشكل جيد، متمنيا أن يكون التوفيق حليف الأهلي في المباراة.

وأشار كابتن الأهلي الى أن الجميع في الأهلي يقدر نادي الهلال السوداني وجماهيره، وأن العلاقة بين الناديين وكذلك البلدين ستظل قوية.

وشدد الشناوي على أن كل لاعبي الأهلي يدركون أهمية مباراة الغد، ولديهم ـ هم والجهاز الفني ـ تركيز شديد على أداء هذه المباراة بروح عالية.