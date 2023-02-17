شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 17 / 2 / 2023 العديد من الاخبار الرياضية التى نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

أحمد فتوح يستغل غيابه عن مباراة المريخ لأداء مناسك العمرة.. صور

نشر أحمد فتوح لاعب نادى الزمالك، صورا عبر حسابه على إنستجرام من أدائه لمناسك العمرة برفقة أحد أصدقائه، مستغلا غيابه عن مباراة الزمالك والمريخ السودانى المرتقبة.

قرر الجهاز الفنى للنادى الأهلى فتح تدريب الفريق الأول لكرة القدم المقرر إقامته فى الثالثة عصر اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة الزرقاء أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة من فعاليات المران

وصلت بعثة منتخبى الكونغو وأفريقيا الوسطى إلى مصر فجر اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا للشباب فى الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل.

يحضر مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ومحمد الشناوى كابتن الفريق، المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الهلال السودانى، والمقرر انعقاده فى الساعة فى الثانية والنصف ظهر اليوم بملعب الجوهرة الزرقاء.