شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين المريخ والزمالك بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة المريخ السودانى والزمالك، بالتعادل السلبى، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على ستاد شهداء بنينا بليبيا، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت أول 15 دقيقة وصول المريخ بأكثر من كرة، وهدد مرمى الزمالك فى مرتين مثلا خطورة على محمد عواد، فى الوقت الذى نجح الزمالك فى تأمين دفاعاته.

ولم تشهد الربع ساعة الثانية أى خطورة تذكر من الفريقين، واكتفى كل فريق بالمحاولات للوصول لمرمى الخصم دون جدوى، ليستمر التعادل السلبى بين الفريقين.

وفى الدقيقة 40 اتيحت فرصة خطيرة لفريق المريخ بعد المرور وسط دفاعات الزمالك، إلا أن الكرة انتهت بتسديدة بجوار القائم.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر - سيد عبدالله "نيمار"- محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحى و عبد الله جمعه و عمر جابر و حمزة المثلوثي و عمرو السيسي ومحمد أشرف "روقا" و إبراهيما نداي و يوسف أسامة نبيه و مصطفي شلبي.

وضم تشكيل المريخ السودانى كلاً من:

حراسة المرمى: محمد المصطفى

الدفاع : مصطفى كرشوم - صلاح نمر - حمزة داوود - مازن محمدين - اليكس دا سيلفا

خط الوسط: يعقوب - ماتزينهو - سيرجيو رافائيل

الهجوم: الجزولي نوح - باولو لويز - برايان ادينسون