شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتحدث عن "شجاعة" الأهلى فى مونديال الأندية وصعوبات مباراة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على صعوبة مواجهة الهلال السوداني غدا السبت في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا؛ لأنها ستكون أمام فريق كبير.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في الثالثة عصر غدٍ السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والهلال السوداني إن فريقه عائد من مونديال الأندية، ولعب في مستويات عالية اكتسب خلالها الفريق مزيدًا من الخبرات، ورغم صعوبة مواجهة الغد، لكننا عكفنا على الاستعداد بشكل جيد للمباراة.

وأوضح كولر أن فريقه لم يمر بأي تذبذب في المستوى مؤخرًا ـ كما يقول البعض ـ خاصة في مواجهتي ريال مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي في مونديال الأندية، مؤكدا على أن الأهلي أظهر شجاعة في هاتين المباراتين، وكان ندًا قويًا وقدم كرة قوية وأداءً عاليًا.

وأضاف كولر أن الفريق حصل على قسط من الراحة بعد كأس العالم للأندية، ولاعبو الفريق يمتلكون خبرات كبيرة في التعامل مع ضغط المباريات، موضحا أنه يغير في خطة الفريق من مباراة لأخرى وفقا للمنافس، لكن تبقى شخصية الأهلي حاضرة دائما في كل المباريات، وأن لاعبيه لديهم القدرة على التعامل مع كل المواقف، ولا يركزون إلا في المباراة فقط.

وأشاد كولر بمهاجمي الأهلي، مؤكدا أنهم نجحوا في خلق هجمات وفرص خطيرة في مباريات ذات مستوى عالٍ بكأس العالم للأندية، وهذا يحسب للفريق بالكامل ويؤكد على قوة مهاجمي الأهلي والفريق بالكامل، خاصة أنه لا يوجد مهاجم يتمكن من تسجيل كل الفرص لذلك لديه ثقة كاملة في كل مهاجمي الأهلي وزملائهم من لاعبي الفريق.

على صعيد متصل ، يحضر سمير عدلي، المدير الإداري للنادى الاهلى وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والهلال السوداني، في السابعة مساء اليوم الجمعة في أحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الأهلي.

ويتم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي والهلال السوداني وموعد وصول الفريقين إلى الملعب وكافة التعليمات المتعلقة بالجانب التنظيمي.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا والتي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وتغادر بعثة الأهلي، السودان غدًا السبت، عقب مباراة الهلال مباشرة إلى أسوان، حيث تقيم البعثة بأسوان لمدة 48 ساعة؛ استعدادًا لمباراة أسوان يوم 21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.