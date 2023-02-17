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كاف يتابع ترتيبات بطولة أمم أفريقيا للشباب بحضور جمال علام و العطار

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القاهرة - سامية سيد - حضر جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري و وليد العطار المدير التنفيذي الاجتماعات التنسيقية مع الاتحاد الأفريقي -كاف- الخاصة ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر في الفترة من ١٩ فبراير الجاري حتى ١١ مارس المقبل .

 

ورحب جمال علام بالحضور في بداية كلمته والتأكيد على بذل الدولة المصرية كل الجهود لخروج البطولة بشكل مميز. وتوفير كل سبل الراحة للأشقاء العرب و الأفارقة .

 

و أكد وليد العطار مدير البطولة  على وصول ١٠ منتخبات لمصر ، بينما يصل منتخب تونس اليوم و منتخب بنين  يوم الأحد المقبل ، و التأكيد على توفير كل متطلبات المنتخبات المتواجدة من ملاعب و فنادق إقامة على أعلى مستوى .

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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