شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يتابع ترتيبات بطولة أمم أفريقيا للشباب بحضور جمال علام و العطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري و وليد العطار المدير التنفيذي الاجتماعات التنسيقية مع الاتحاد الأفريقي -كاف- الخاصة ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر في الفترة من ١٩ فبراير الجاري حتى ١١ مارس المقبل .

ورحب جمال علام بالحضور في بداية كلمته والتأكيد على بذل الدولة المصرية كل الجهود لخروج البطولة بشكل مميز. وتوفير كل سبل الراحة للأشقاء العرب و الأفارقة .

و أكد وليد العطار مدير البطولة على وصول ١٠ منتخبات لمصر ، بينما يصل منتخب تونس اليوم و منتخب بنين يوم الأحد المقبل ، و التأكيد على توفير كل متطلبات المنتخبات المتواجدة من ملاعب و فنادق إقامة على أعلى مستوى .



