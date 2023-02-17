شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والهلال السودانى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الفريق أمام الهلال السوداني فى استاد الجوهرة الزرقاء يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ونستعرض في السطور التالية ، أهم التفاصيل الخاصة بمباراة الغد المرتقبة.

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي والهلال السوداني؟

ج: يلتقي الأهلي مع الهلال السودانى في الثالثة عصر غداً ،السبت ، بتوقيت القاهرة بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا ، وتقام المباراة بدون جمهور تنفيذًا لعقوبات الاتحاد الإفريقى.

س: ما هي مجموعة الأهلي في دور المجموعات؟

ج: قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا أسفرت عن وقوع الأهلى على رأس المجموعة الثانية، التى تضم كلا من "صن داونز الجنوب أفريقى والهلال السودانى والقطن الكاميروني".

س: ماذا فعل الأهلي والهلال في الجولة الماضية بدور المجموعات؟

ج: خسر الهلال مباراته أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف دون رد، في افتتاح مشواره في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا ، فيما تأجلت مباراة ضد القطن الكاميروني في دور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية” التي احتضنتها الملاعب المغربية قبل أيام.

س: كيف تأهل الأهلي والهلال لهذا الدور؟

ج: تأهل الأهلى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز في دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف في مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات ، فيما تخطى الهلال منافسه سانت جورج بطل أثيويبا بالدوري التمهيدي ، بهدفين مقابل هدف ذهاباً وبهدف دون رد إياباً ليصعد لدور الـ32 للبطولة الذى واجه فيه يانج أفريكانز بطل تنزانيا وتعادل الفريقين ذهاباً بهدف لكل فريق فيما فاز بطل السودان بهدف دون رد إياباَ ليصعد لدور المجموعات.