شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة طائرة منتخب مصر للشباب ومواعيد مبارياته في بطولة العين الودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن هاني مصيلحي المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة للشباب عن القائمة النهائية لعناصر المنتخب المشارك فى بطولة العين الودية للطائرة، والتي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 17 فبراير الجاري وحتى 21 من الشهر نفسه في إطار استعدادا شباب الفراعنة للبطولة كأس العالم.
وجاءت مواعيد مباريات مصر للشباب في العين الودية على النحو التالي :-
ويخوض منتخب مصر مباراته الأولي أمام نظيره الجزيرة الإماراتي يوم 18 فبراير في الخامسة مساءً على الصالة الرئيسية استاد خليفة بن زايد.
بينما ستكون المواجهة الثانية لشباب الفراعنة أمام عمان العماني، يوم 19 فبراير على الصالة الرئيسية لاستاد خليفة بن زايد.
ويلعب منتخبنا أمام العين الإماراتي، في المواجهة الثالثة يوم 21 فبراير على استاد خليفة بن زايد.
يذكر أن منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة توج ببطولة إفريقيا للشباب والتي احتضنتها تونس في شهر أغسطس الماضي على حساب المنتخب التونسي بنتيجة 3/1، وتأهل إلى كأس العالم.