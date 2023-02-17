شوط أول سلبي بين الزمالك والمريخ السوداني

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهى الشوط الأول بين الزمالك والمريخ السوداني بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي تجمع بينهما على استاد شهداء بنينا ضمن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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جاء الشوط الأول متوسطًا، وبدء الفريقين بحذر في الدقائق الأولى من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 13، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق المريخ من ركلة ركنية من الطرف الأيسر لتصل إلى سوزا الذي سدد كرة من يمين المنطقة أبعدها حسام عبد المجيد ببراعة.

بعدها في الدقيقة 24، كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الزمالك عن طريق زيزو شتتها الدفاع بنجاح.

وفي الدقيقة 31، فرصة خطيرة للزمالك، لكن يسددها التونسي سيف

الدين الجزيري فوق المرمى بكثير.

يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد .

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق .

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر - سيد عبدالله "نيمار"-

محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري.

تشكيل المريخ

حراسة المرمى: محمد المصطفى.

خط الدفاع: مازن، مصطفى خرشوم، حمزة داوود، أليكس.

خط الوسط: تاج يعقوب، رفائيل، ماتيوس كوتيلو، براين.

خط الهجوم: جوزولي، باولو.