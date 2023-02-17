كولر: مباراة الهلال صعبة وجاهزين للقاء

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مواجهة الهلال السوداني غدا السبت في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا؛ لأنها ستكون أمام فريق كبير.

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وأضاف كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والهلال السوداني إن فريقه عائد من مونديال الأندية، ولعب في مستويات عالية اكتسب خلالها الفريق مزيدًا من الخبرات، ورغم صعوبة مواجهة الغد، لكننا عكفنا على الاستعداد بشكل جيد للمباراة.

وواصل كولر أن فريقه لم يمر بأي تذبذب في المستوى مؤخرًا ـ كما يقول البعض ـ خاصة في مواجهتي ريال مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي في مونديال الأندية، مؤكدا على أن الأهلي أظهر شجاعة في هاتين المباراتين، وكان ندًا قويًا وقدم كرة قوية وأداءً عاليًا.

وتابع كولر أن الفريق حصل على قسط من الراحة بعد كأس العالم للأندية، ولاعبو الفريق يمتلكون خبرات كبيرة

في التعامل مع ضغط المباريات، موضحا أنه يغير في خطة الفريق من مباراة لأخرى وفقا للمنافس، لكن تبقى شخصية الأهلي حاضرة دائما في كل المباريات، وأن لاعبيه لديهم القدرة على التعامل مع كل المواقف، ولا يركزون إلا في المباراة فقط.

وأثنى كولر بمهاجمي الأهلي، مؤكدا أنهم نجحوا في خلق هجمات وفرص خطيرة في مباريات ذات مستوى عالٍ بكأس العالم للأندية، وهذا يحسب للفريق بالكامل ويؤكد على قوة مهاجمي الأهلي والفريق بالكامل، خاصة أنه لا يوجد مهاجم يتمكن من تسجيل كل الفرص لذلك لديه ثقة كاملة في كل مهاجمي الأهلي وزملائهم من لاعبي الفريق.