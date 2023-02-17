يد الأهلي 2008 يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق ناشئين النادي الأهلي لكرة اليد مواليد 2008 نظيره فريق الزمالك، اليوم الجمعة، في المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين في نهائي بطولة كأس مصر.

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وتقام مباراة الأهلى أمام نظيره الزمالك في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمةعلى

صالة الإنتاج الحربي.

وشهد المران الأخير للمارد الأحمر تركيزًا كبيرًا من جانب الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والفنية للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتتويج بالكأس.

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