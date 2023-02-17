الفريق التميمي ونائب رئيس الوزراء الليبي يحضران مباراة الزمالك والمريخ السوداني

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الفريق خيري التميمي مدير مكتب القائد العام للجيش العربي الليبي وكذلك على فرج القطرانى نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبيه على التواجد في مقصورة ستاد "شهداء بنينا" لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع المريخ السوداني المقرر لها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال الفريق خيري التميمي أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وإسماعيل يوسف مدير الكرة، وباقي أعضاء بعثة نادي الزمالك.

ويخوض الزمالك لقاء المريخ السوداني بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني -

حسام عبد المجيد - محمد طارق

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر - سيد عبدالله "نيمار"- محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحى و عبد الله جمعه و عمر جابر و حمزة المثلوثي و عمرو السيسي و محمد أشرف "روقا" و إبراهيما نداي و يوسف أسامة نبيه و مصطفي شلبي.