نجم الأهلي السابق: أتمنى مشاركة قندوسي أمام الهلال السوداني

ياسر رشاد - القاهرة - قال سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن الأهلي دائمًا قادر على تقديم نتائج جيدة خلال دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، مؤكدًا أن الفريق يواجه نفس المنافسين، مثل الهلال وصن داونز، مؤكدا أنه يتوقع تعادل الفريق الأحمر أمام الهلال السوداني.

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وأضاف معوض في تصريحات تلفزيونية: "خروج الأهلي بنقطة التعادل مع الهلال نتيجة جيدة، والأهم عدم الخسارة من المنافسين في المجموعة، خصوصا أن الفريق لازال لديه 3 مباريات على ملعبه، وأتمنى تقديم مستوى جيد رغم خوض الفريق 4 مباريات في 10 أيام خلال كأس العالم للأندية".

وتابع : "كولر ساهم في حل مشكلة الضغط والارهاق بالتدوير بين اللاعبين، ودائمًا عندما يبدأ الأهلي بشكل جيد في دور المجموعات، يكمل مسيرته نحو النهائي".

وأشار معوض: "من الوارد أن يدفع كولر، بالجزائري قندوسي ضمن تشكيلة الفريق الأساسية أمام الهلال، وهو لاعب جيد، وهو يعتمد على ثلاثي في وسط الملعب دائمًا خلال المباريات السابقة، قندوسي لاعب مختلف عن باقي عناصر الفريق، وهو إضافة جيدة لوسط الملعب".



وتابع : "مروان عطية لعب مع الأهلي في كاس العالم

للأندية، وانسجم بشكل كبير مع باقي زملائه، بينما حمدي فتحي ينفذ جميع المطالب الفنية من كولر، وحقق إضافة جيدة في النواحي الهجومية، وديانج لم يكن في أفضل حالاته خلال المباراة الأخيرة".

وواصل معوض: "كولر لم يعتمد على الصفقات التي جاءت للأهلي قبل قدومه، على عكس اللاعبين الذين قام بالتعاقد معه في يناير، يتم الاعتماد عليهم بشكل أساسي".

وأضاف : "حسين الشحات يسير بشكل جيد مع الأهلي وقد يشارك طاهر أيضا، هناك معضلة بشأن المهاجم فهل سوف يقوم بالدفع بمحمد شريف أم سيجلس بديلا، ولكن أتوقع مشاركة كهربا أو بيرسي تاو في الهجوم".

وأختتم : "لا نفهم اي شئ من أسلوب إدارة اتحاد الكرة، أتمنى نعرف لماذا سيقيد الزمالك اللاعبين ولماذا رفضوا من البداية".