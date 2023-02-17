نجم الزمالك السابق: الأهلي سيعاني أمام الهلال السوادني

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن مواجهة الأهلي ضد الهلال صعبة حتى في غياب الجماهير، كما أن أرضية الملعب مختلفة تمامًا عن التي خاض عليها مبارياته في مونديال الأندية.

(اقرأ أيضًا) فيريرا يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المريخ في دوري أبطال أفريقيا

وأضاف عبدالملك في تصريحات تلفزيونية : "أداء الأهلي شهد تطور كبير، خصوصا أن كولر يركز على الجانب الهجومي، وحتى ظهر بشكل جيد أمام ريال مدريد وفلامنجو وسنحت له عدة فرص، والأهلي لديه كثافة في خط الهجوم".

وتابع : "الأهلي دائما كان يسير بشكل جيد في دور المجموعات ما عدا الموسم الماضي، الذي لم يقدم أفضل مستوياته في دور المجموعـات، والأهلي فنيًا أفضل من الموسمين الماضيين، ولكن الأجواء صعبة في السودان خصوصًا في ملعب الجوهرة الزرقاء، وكذلك توقيت المباراة، والنتيجة مفتوحة على كل الاحتمالات، وأتوقع التعادل بين الفريقين".

وأشار : "قندوسي لعب مع منتخب الجزائر في أمم إفريقيا للمحليين، ولعب مع وفاق

سطيف في دوري الأبطال، والطبيعي أن يلعب مع الأهلي، لكن اعتقد من الصعب عدم الاعتماد وجود ديانج مع حمدي فتحي في لقاء الهلال، مروان عطية من الصعب مشاركته اساسيا خصوصا أنه ليس لديه خبرات كبيرة في هذه البطولة ولم يشارك فيها مسبقا".

وواصل : "ياسر إبراهيم من الوارد أن يبدأ أساسي في خط الدفاع، واتوقع أن يلعب محمد شريف أساسيا في هذه المباراة، والأهلي يمتلك عدة بدائل وعناصر مميزة.. وأتوقع تعادل الأهلي أمام الهلال السوداني".

وأختتم حديثه : "الزمالك سيقوم بقيد اللاعبين بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة بعدما تعنت اتحاد الكرة بدون داعي في هذه الأزمة".