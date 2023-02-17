عبدالله جمعة وجابر على مقاعد بدلاء الزمالك أمام المريخ

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن بدلاء الأبيض للقاء المريخ السوداني المقرر لها في الثالثة عصر اليوم الجمعة باستاد شهداء بنينا في الجولة الثانية لمبايات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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شهدت قائمة بدلاء الزمالك تواجد عمر جابر، والتونسي حمزة المثلوثي، وعودة لمحمد صبحي للمقاعد البدلاء.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحى و عبد الله جمعه و عمر جابر و حمزة المثلوثي و عمرو السيسي و

محمد أشرف "روقا" و إبراهيما نداي و يوسف أسامة نبيه و مصطفي شلبي.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر - سيد عبدالله "نيمار"- محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: سيف الجزيري.