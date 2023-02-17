تشكيل المريخ السوداني أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرزيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للمريخ السوداني التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة الزمالك عصر اليوم الجمعة على ستاد شهداء بنينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ويخوض المريخ المباراة بالتشكيل الأتي :

حراسة المرمى: محمد المصطفى.

خط الدفاع: مازن، مصطفى خرشوم، حمزة داوود، أليكس.

خط الوسط: تاج يعقوب، رفائيل، ماتيوس كوتيلو، براين.

خط الهجوم: جوزولي، باولو.

فيما جاء تشكيل الفارس الأبيض كالأتي :

حراسة المرمى: محمد عواد .

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق .

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر - سيد عبدالله "نيمار"- محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" .

خط الهجوم: سيف الجزيري.

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