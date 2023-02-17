تطورات مفاوضات الاتحاد البرازيلي مع أنشيلوتي

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم محاولاته من أجل التعاقد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني.

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ورحل تيتي عن منصبه كمدير فني للمنتخب البرازيلي، بعد الإقصاء من دور الثمانية من بطولة كأس العالم في شهر ديسمبر الماضي.

ونفى الاتحاد البرازيلي التواصل مع أنشيلوتي من أجل قيادة السامبا في منتصف الموسم، لكنه يواصل محاولاته من أجل التعاقد معه.

وتابعت التقارير الصحفية الإسبانية، أن الاتحاد البرازيلي، يرفض التخلي عن فرص تعيين أنشيلوتي مدربا للسامبا، وعليه

قرر تعيين رامون مينيزيس مدربا مؤقتا، لأنه من غير المرجح أن يرحل كارلو عن الريال قبل نهاية الموسم الحالي.كما أن إدارة ريال مدريد ترغب في التخلي عن أنشيلوتي، لكن الأمر ليس واضحا في الوقت الحالي إذا كان سيرحل في نهاية الموسم أو عند نهاية عقده في الموسم المقبل.ونفى الاتحاد البرازيلي تواصل مع أنشيلوتي في وقت سابق.