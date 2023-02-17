محمود جابر يستقر على بديل صلاح باشا في منتخب الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عاما، حالة الطوارئ قبل مواجهة نظيره الموزمبيقي عصر بعد غد الأحد المقبل باستاد القاهرة في افتتاح بطولة أمم إفريقيا للشباب والتي تستمر حتي 12 مارس المقبل.

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وتتواجد مصر في المجموعة الأولى مع موزمبيق والسنغال ونيجيريا، في البطولة المؤهلة إلى كأس العالم المقرر إقامتها في إندونيسيا العام المقبل.

ويسعى جابر لقيادة الفراعنة من أجل تحقيق ضربة بداية قوية في البطولة امام موزمبيق، معولا على التجارب التي خاضها الفريق وديا خلال الفترة الأخيرة.

وخاض شباب الفراعنة مباراتين وديتين استعدادا للبطولة، حيث تعادل مع أوغندا (1-1) ، وسجل هدف مصر محمود مرسي، وقبلها خاض مباراة ودية أمام جنوب السودان واستطاع الفوز بهدف نظيف سجله عبدالرحمن رشدان.

ويغيب عن صفوف منتخب الشباب المهاجم صلاح باشا المحترف في أودينيزي الإيطالي بسبب الاصابة.

وعلمت "الوفد" أن جابر استقر على أن يمنح يوسف حسين الفرصة للمشاركة بدلا

من صلاح باشا في خط الهجوم إلى جوار بلال مظهر عبد الرحمن.وينتظر أن يخوض الفراعنة المباريات في البطولة بالاعتماد على أحمد نادر السيد في حراسة المرمي، عبدالرحمن رشدان وعبدالرحمن جودة وإسلام عبدالله وطارق علاء ومحمد حمدي وكريم الدبيس ومحمود مرسي وعبدالرحمن "إيشو" وعمر الساعي وبلال مظهر.في سياق متصل، زار وفد من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، أمس الخميس، مقر إقامة منتخب الشباب لشرح التعليمات الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، كما راجع بيانات جميع اللاعبين المتواجدين في قائمة البطولة وتسليم بطاقات التعارف الخاصة بهم في البطولة.

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