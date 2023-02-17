الامارات | سان جرمان يعلن إصابة أشرف حكيمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني ظهير أيمن باريس سان جرمان الفرنسي الدولي المغربي أشرف حكيمي من اصابة في عضلة الساق الخلفية وسيغيب بالتالي عن مباراة فريقه ضد ليل في الدوري المحلي، كما اعلن نادي العاصمة الفرنسية اليوم.

وقال سان جرمان في بيان بأن حكيمي "يعاني من مشكلة في العضلة الخلفية للساق اليسرى وسيخضع للعلاج في الأيام المقبلة". وكان حكيمي خرج في نهاية الشوط الاول من مباراة باريس سان جرمان ضد بايرن ميونيخ في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا (صفر-1) الثلاثاء الماضي على ملعب بارك دي برانس.

ولعب حكيمي دوراً رئيساً في بلوغ منتخب بلاده نصف نهائي مونديال قطر 2022، في انجاز إفريقي وعربي غير مسبوق. في المقابل، يحوم الشك حول مشاركة قائد الفريق قلب الدفاع البرازيلي ماركينيوس لاصابة في فخذه، على أن يُبت في مصير مشاركته من عدمها السبت.