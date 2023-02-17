3 تغييرات في تشكيل الزمالك الأساسي أمام المريخ السوداني

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المريخ السوداني المقرر لها في الثالثة عصر اليوم الجمعة، باستاد شهداء بنينا في الجولة الثانية لمبايات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر - سيد عبدالله "نيمار"- محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، محمد صبحى و عبد الله جمعة و عمر جابر و حمزة المثلوثي و عمرو السيسي و محمد أشرف "روقا" و إبراهيما نداي و يوسف أسامة نبيه و مصطفي شلبي.