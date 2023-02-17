موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دورى أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الهلال السوداني، نظيره الأهلي، في الثالثة عصر غد السبت، على ستاد أم درمان بالسودان، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في لقاء العودة بالقاهرة.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الثانية، بجانب كلا من: "صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني".

التشكيل المتوقع للأهلي

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

على معلول ومحمود متولى ومحمد عبدالمنعم ومحمد هانى فى الدفاع

أليو ديانج وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة فى وسط الملعب

أحمد عبدالقادر وحسين الشحات ومحمد شريف فى الهجوم

القناة الناقلة:

تنقل قناة beIN SPORTS HD 4 مباراة الأهلى والهلال السودانى، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الإفريقية.