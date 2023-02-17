موعد مباراة الزمالك والمريخ اليوم في أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف المريخ السوداني، نظيره الزمالك، في الثالثة عصر اليوم الجمعة، على ملعب شهداء بنينا فى مدينة بنغازى الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

وتلقى الزمالك هزيمة على ملعبه أمام شباب بلوزداد الجزائري، 1-0، في الجولة الأولى.

وافتتح نادى الزمالك مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى الدور التمهيدى فيما تخطى الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل روندا فى دور الـ32 بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وإياباً بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

واستقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به المواجهة، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا، عمرو السيسي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، محمود عبد الرازق شيكابالا.

القناة الناقلة

تقوم قناة beIN SPORTS HD 4 ببث مباراة الزمالك والمريخ السوداني حيث تعد الناقل الحصرى الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.