شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تستضيف بطولة مصر الدولية للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى إقامة منافسات بطولة مصر الدولية المقرر إقامتها مارس المقبل فى الأقصر، وكذلك بطولة كأس مصر.

ومن المقرر ان يتم إقامة البطولة فى معيك الكرنك لتنشيط السياحة و إظهار جمال آثار وتاريخ مصر أمام مختلف الدول.

وشهدت الساعات الماضية عقد جلسة بين رئيس الاتحاد ومحافظ الأقصر للتنسيق على خطوات و كواليس إقامة البطولة وكذلك للحصول على الموافقات المطلوبة.

من ناحية أخرى اختار الاتحاد الدولى للكاراتيه، برئاسة الإسبانى أنطونيو أسبانيوس، محمد الحسينى رئيساً للجنة الفنية بالاتحاد الدولى، ليصبح أول مصرى وعربى وأفريقى يصل لهذا المنصب

وجاء اختيار الحسينى بعدما أثبت إسهامه فى تطوير رياضة الكاراتيه على مدار عضويته باللجنة الفنية الدولية منذ عام 2015 .

وتعد اللجنة الفنية الدولية للكاراتيه من أهم لجان الاتحاد الدولى و تتكون من 12 عضو ممثلين لعدد 165 دولة، وشغل المهندس محمد الحسينى احد المقاعد الاثنى عشر على مستوى العالم منذ 2015 حتى الان ، حتى وصل لرئاسة اللجنة.

ويعد الحسينى أول مصرى يستمر فى هذا المنصب لأكثر من سبعة أعوام، وتم تكليفه مؤخرا من الاتحاد الدولى للكاراتيه بالمشاركة فى منح رخص التدريب الدولية للمدربين على مستوى العام اثناء بطولة العالم بقونيا نهاية أكتوبر الماضى، وبطولة الدورى العالمى بالقاهرة فى يناير الماضى.