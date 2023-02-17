شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يستعين بإنبى لاستكشاف بيراميدز قبل مواجهة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لنادي فيوتشر، على مراجعة المباريات الأخيرة لبيراميدز في الدوري، وأخرها مواجهة إنبي بالجولة 18، والتي جمعت الفريقين أمس الخميس، وانتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف، وذلك للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى الفريق السماوي، قبل مواجهة الكونفدرالية.

وأغلق الجهاز الفني لنادي فيوتشر بقيادة علي ماهر، صفحة الدوري الممتاز، وذلك بعد الفوز أمس على حرس الحدود بهدف نظيف، في لقاء الجولة 18 من عمر المسابقة المحلية، وذلك للتركيز على المباراة المرتقبة والمصيرية والتي تجمع فيوتشر وبيراميدز.

ويبدأ فيوتشر تدريباته بدون راحة، اليوم الجمعة، استعداداَ لمواجهة بيراميدز في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.

وخطف الجيش الملكي صدارة المجموعة الثالثة، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي أقيم بالقاهرة، بينما احتل بيراميدز المركز الثانى وإسكو دى كارا التوجولي فى المركز الثالث برصيد نقطة، وفيوتشر فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد أيضاً نقطة واحدة، بعدما تعادل الفريقان في المباراة التي أقيمت بتوجو هدف لمثله.

ورفع فيوتشر رصيده في الدوري الممتاز، إلى النقطة 37 متساوياً مع النادي الأهلي، وخاض فيوتشر 18 مباراة بالدوري، فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 أخرى وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.