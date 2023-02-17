شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتفوق على فيوتشر بـ 4 مليون و500 ألف يورو قبل مواجهة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة مثيرة تجمع فريقي، بيراميدز وفيوتشر، الأحد المقبل، في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد السلام.

وقبل المباراة المرتقبة، تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 17 مليون و130 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لفيوتشر 12 مليون و580 ألف يورو، ويتفوق بيراميدز على فيوتشر بحوالي 4 مليون و550 ألف يورو.

ويعتبر رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، هو الأغلى بين لاعبي الفريقين، بقيمة تسويقية تصل إلى 2 مليون و800 ألف يورو.

ويدير اللقاء طاقم حكام من الجزائر، بقيادة الحكم مصطفى غربال، ويساعده مواطنه مقرن قراري، المساعد الأول، وإبراهيم الحامولي المساعد الثاني، ولطفي بيكوسا الحكم الرابع.

ويراقب المباراة، باساجاوا آسفو من أثيوبيا، ويراقب الحكام، آثانثي نيكبوتو من رواندا، والمنسق العام إيبو فايي من جامبيا، والمنسق الإعلامي مصطفى طنطاوي من مصر، وموسى بالي من جامبيا منسقا أمنيًا للقاء.

وخطف الجيش الملكي صدارة المجموعة الثالثة، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي أقيم بالقاهرة، بينما احتل بيراميدز المركز الثانى وإسكو دى كارا التوجولي فى المركز الثالث برصيد نقطة، وفيوتشر فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد أيضاً نقطة واحدة، بعدما تعادل الفريقان في المباراة التي أقيمت بتوجو هدف لمثله.

ورفع فيوتشر رصيده في الدوري الممتاز، إلى النقطة 37 متساوياً مع النادي الأهلي، وخاض فيوتشر 18 مباراة بالدوري، فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 أخرى وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.