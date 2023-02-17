شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد المركز الأول فى الترتيب العام بالبطولة العربية السادسة عشر للرماية. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت بنجاح كبير منافسات البطولة العربية السادسة عشر للرماية التي اقيمت تحت اشراف الاتحاد المصرى برئاسة حازم حسنى رئيس الاتحاد الافريقي والمصري والنائب الاول لرئيس الاتحاد العربى للرماية علي ميادين مدينة مصر الدولية للالعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة بمشاركة 12 دولة هى ( البحرين، العراق، اليمن، تونس، عمان، ليبيا، سورية، السعودية ، الامارات، قطر، السودان، مصر ) ، تحت اشراف الإتحاد المصرى للرماية ، وحصلت مصر على المركز الاول فى الترتيب العام علي مستوى برصيد 17 ميدالية متنوعة بواقع 7 دهب ، 5 فضه ، 5 برونز وأكد عمرو عبدالعظيم حكم نهائيات المسابقات أن نتائج البطولة العربية للرماية السادسة عشر للرماية كالتالي : نتائج 10 متر مسدس رجال المركز الأول السعودي عطا الله العنيزي المركز الثاني المصري سامي عبد الرازق المركز الثالث العراقي زيد طارق منافسات 10 م مسدس ضغط هواء سيدات المركز الأول الأردنية أسماء ابو ربيع المركز الثاني هاله الجوهري المركز الثالث العراقية آية البيروتي منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء رجال المركز الأول العراقي محمد الدليمي المركز الثاني محمد حمدي مصر المركز الثالث مصر مصطفي خليل منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء سيدات المركز الأول البحرين صفاء الدوسري المركز الثاني عمان العنود الخليلي المركز الثالث الامارات ياسمين تاهلاك نتائج منافسات 10م فرق مسدس رجال المركز الأول السعودية المركز الثاني عمان المركز الثالث مصر نتائج منافسات 10 م مسدس سيدات فرق المركز الأول مصر المركز الثاني العراق المركز الثالث البحرين منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء فرق رجال المركز الأول مصر المركز الثاني البحرين المركز الثالث السعوديه منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء فرق سيدات المركز الأول مصر المركز الثاني عمان المركز الثالث البحرين نتائج بندقية ناشئات المركز الاول مصر ريماس وليد المركز الثاني قطر عائشة المحمود المركز الثالث مصر جني اسماعيل نتائج بندقية ناشئين المركز الأول مصر مجدي حافظ المركز الثاني مصر كريم وائل المركز الثالث مصر محمد مصطفي نتائج مسدس ناشئات المركز الأول مصر يارا سيد المركز الثاني مصر فريدة محمد المركز الثالث مصر حبيبة محمود نتائج مسدس ناشئين المركز الأول مصر يوسف الكردي المركز الثاني ليبيا محمد بن دله المركز الثالث الامارات عبدالله سيف نتائج مسدس فرق ناشئين المركز الأول الإمارات المركز الثاني العراق المركز الثالث قطر واكد حازم حسنى على نجاح البطولة من خلال اشادة جميع الوفود باقامة طيبة وتوفير كل سبل الراحة لكافة البعثات