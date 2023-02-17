شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الزمالك أمام الأندية السودانية قبل مواجهة المريخ اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة، دقات الثالثة عصر اليوم الجمعة، لمتابعة مباراة الزمالك مع المريخ السودانى فى ملعب شهداء بنينا فى مدينة بنغازى الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات فى بطولة دوري ابطال افريقيا فى الموسم الحالى.

واجه الزمالك الأندية السودانية فى 14 لقاء حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى أربعة مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 13 هدفا.

ولم يسبق للزمالك مواجهة المريخ السودانى فتعد مباراة الليلة هى الأولى بين الفريقين.

وتعاهد لاعبو الزمالك على تعويض الخسارة في الجولة الأولى من دور المجموعات، وكانت أمام شباب بلوزداد الجزائرى بهدف نظيف، فضلاً عن الاتفاق على مصالحة جماهير الفريق الأبيض وإسعادهم، بعد إخفاق البداية والهزيمة في المباراة الأولى.

ودرس فيريرا على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود نقاط القوة والضعف في الفريق السودانى، وحفظوها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف فريق المريخ، لانتزاع أول فوز في مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات.

وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص، والضغط على الفريق السودانى ومحاولة تسجيل هدف مبكر، يسهل المباراة ويربك صفوف الفريق السودانى، محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم،أو الوقوع في الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب في استقبالهم الأهداف، وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.

ووجه فيريرا عدة رسائل مهمة للاعبين، وطالبهم بغلق صفحة الدورى بشكل مؤقت والتركيز فقط على المواجهة المهمة المقبلة أمام المريخ السودانى، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مشدداً على أهمية اللقاء لاستعادة الثقة نحو المنافسة والحصول على دوري أبطال أفريقيا.