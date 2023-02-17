شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل ستاد "شهداء بنينا" لمواجهة المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد شهداء بنينا استعدادا لخوض مباراة المريخ السوداني المقرر لها في الثالثة عصر اليوم في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب فور الوصول وقبل بدء عمليات الإحماء استعدادا للقاء المرتقب.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.