شوبير يحسمها: هل اتفق الأهلي مع إمام عاشور؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة الأنباء المترددة حول عودة إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي، إلى صفوف الأهلي، بعد رحيله عن الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتعليقا على تقارير اتفاف قإمام عاشور مع الأهلي، قال شوبير، في تصريحات تليفزيونية نقلها موقع "إرم نيوز"،: "كل الأنباء التي تتردد حول عودة إمام عاشور لصفوف الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أخبار عارية تماما من الصحة".

وأكد الإعلامي أنه لا يوجد أي اتفاق بين الأهلي وإمام عاشور على العودة لصفوف الفريق الأحمر، أو وجود اتفاق مع ناديه الدنماركي على هذا الأمر.

وأشار حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق إلى أن إمام عاشور سيستمر في مسيرته الاحترافية، كاشفًا أن ميتلاند تعاقد مع لاعب الزمالك السابق للاستفادة منه فنيًا على أمل التألق، ثم بيعه لنادٍ أوروبي كبير.

ووجه أحمد شوبير نصيحة إلى إمام عاشور قائلاً: "لا تعُد إلى مصر، لديك إمكانيات تؤهلك للتوهج في كبرى الأندية الأوروبية".

وكان إمام عاشور قد انتقل رسميا إلى صفوف نادي ميتلاند الدنماركي قادما من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد لثلاث سنوات، مقابل 3 ملايين دولار.

وشارك إمام عاشور أمس الخميس مع ميتلاند ضد سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي، وحل بديلا في الدقيقة 67 وبعد عشر دقائق فقط افتتح التسجيل لفريقه بقذيفة بيسراه هزت الشباك.