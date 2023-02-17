فيوتشر يجهز عمر كمال عبد الواحد لمواجهة بيراميدز بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني لنادي فيوتشر، على تجهيز عمر كمال عبد الواحد، للقاء الفريق المرتقب أمام بيراميدز، في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان عمر كمال عبد الواحد، قد انتظم في تدريبات فريقه قبل أيام قليلة، بعد تعافيه من إصابة الركبة التي أبعدته عن المشاركة في المباريات الأخيرة مع فيوتشر.

وأغلق الجهاز الفني لنادي فيوتشر بقيادة علي ماهر، صفحة الدوري الممتاز، وذلك بعد الفوز أمس على حرس الحدود بهدف نظيف، في لقاء الجولة 18 من عمر المسابقة المحلية، وذلك للتركيز على المباراة المرتقبة والمصيرية والتي تجمع فيوتشر وبيراميدز.

ويبدأ فيوتشر تدريباته بدون راحة، اليوم الجمعة، استعداداَ لمواجهة بيراميدز في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.

وخطف الجيش الملكي صدارة المجموعة الثالثة، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي أقيم بالقاهرة، بينما احتل بيراميدز المركز الثانى وإسكو دى كارا التوجولي فى المركز الثالث برصيد نقطة، وفيوتشر فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد أيضاً نقطة واحدة، بعدما تعادل الفريقان في المباراة التي أقيمت بتوجو هدف لمثله.

ورفع فيوتشر رصيده في الدوري الممتاز، إلى النقطة 37 متساوياً مع النادي الأهلي، وخاض فيوتشر 18 مباراة بالدوري، فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 أخرى وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.