شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الزمالك فى مجموعات دوري الأبطال قبل مواجهة المريخ اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لمواجهة المريخ السودانى الليلة بدورى أبطال أفريقيا، ويدخل الفارس الأبيض المباراة وعينه على حصد لقب دورى الأبطال، الغائب عن خزانة النادى منذ عام 2002.

يتصدر شباب بلوزداد الجزائرى ترتيب مجموعة الزمالك برصيد ثلاثة نقاط فيما يحل الترجى التونسى ثانياً بنفس الرصيد، ويحتل المريخ السودانى المركز الثالث بدون نقاط ويحل الزمالك رابعاً بدون نقاط أيضاً.

الزمالك واجه شباب بلوزداد الجزائرى مساء يوم الجمعة الماضى، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجزائري نتيجة (1-0) باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا، سجل هدف المباراة اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم السنغالي عيسى سي، نتيجة لمسة يد ضد نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية.

وجاء الزمالك على رأس المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا التي تضم أندية الترجي التونسي وشباب بلوذداد الجزائري والمريخ السوداني.