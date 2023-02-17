شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
تأجلت مباراة الزمالك مع سيراميكا في هذه الجولة لإنشغال الفارس الأبيض بمواجهة الترجى التونسى في دوري أبطال أفريقيا.
ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما ضرب الاهلى موعداً مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر.
انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا
الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.
الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.
مواعيد مباريات الجولة التاسعة عشرة للدوري المصري
الاحد 19 فبراير 2023
البنك الاهلى & سموحة..5 مساءاً
الاثنين 20 فبراير 2023
الداخلية & الاتحاد السكندري..5 مساءاً
انبى & طلائع الجيش..7 مساءاً
الثلاثاء 21 فبراير 2023
أسوان & الاهلى..2.45 ظهراً
الاسماعيلى & غزل المحلة..5 مساءاً
حرس الحدود & فاركو..7 مساءاً
الأربعاء 22 فبراير 2023
المقاولون & فيوتشر..5 مساءاً
المصري & بيراميدز..7 مساءاً
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.