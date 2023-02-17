شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى للمصارعة يصل مصر 23 فبراير لحضور بطولة الرانك العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة إلى مصر يوم 23 فبراير لحضور فعاليات بطولة الرانك العالمى ابراهيم مصطفى والتى تقام بالإسكندرية فى الفترة من 23 إلى 26 فبراير الجاري.

وتستضيف مصر بطولة إبراهيم مصطفى، والتى أدرجها الاتحاد الدولي ضمن بطولات التصنيف العالمى لعام 2023، وكان يوم الإثنين الماضى هو الأخير لتأكيد المشاركة وتسجيل اللاعبين المقرر مشاركتهم من كل دولة على السيستم الخاص بالبطولة.

وتلقى اتحاد المصارعة موافقة وتأكيد 46 دولة للمشاركة فى منافسات البطولة العالمية.

واعتمد الاتحاد الدولى للعبة صالة برج العرب بالإسكندرية لاستضافة منافسات بطولة إبراهيم مصطفى المقرر إقامتها بمصر، وكان من المقرر إقامة البطولة بصالة استاد القاهرة، إلا أنه تم نقلها إلى برج العرب نظرا لانشغال الصالة.

فى ذات الصدد، يصل المغربى فؤاد المسكوت، رئيس الاتحاد الأفريقي للمصارعة، مصر 21 فبراير الجارى، لحضور فعاليات بطولة الرانك العالمى "إبراهيم مصطفى".

ويأتي حضور المسكوت بعدما تم تكليفه من الاتحاد الدولى للمصارعة مندوبا فنيا للاتحاد الدولى في بطولة إبراهيم مصطفى