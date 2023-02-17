شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح مران اليوم لمدة 15 دقيقة أمام الإعلام قبل مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للنادى الأهلى فتح تدريب الفريق الأول لكرة القدم المقرر إقامته فى الثالثة عصر اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة الزرقاء أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة من فعاليات المران.

وأكد الجهاز الفنى أن حضور وسائل الإعلام للمران سيكون متاحًا خلال أول 15 دقيقة الأولى، وفقًا للقواعد المنظمة لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ويخوض الأهلى مرانه الرئيسى اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة الزرقاء؛ استعدادًا لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها غدًا السبت ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الثانية بدورى أبطال أفريقيا والتى تضم كلا من ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى، والهلال السودانى والقطن الكاميرونى، وتغادر بعثة الأهلى السودان غدًا السبت عقب مباراة الهلال مباشرة إلى أسوان، حيث تقيم البعثة بأسوان لمدة 48 ساعة؛ استعدادًا لمباراة أسوان يوم 21 من الشهر الحالى، ضمن منافسات الدورى الممتاز.

ويواجه الأهلى فريق الهلال فى استاد الجوهرة الزرقاء يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وطالب مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى لاعبيه بضرورة التركيز فى مباراة الهلال باعتبارها ضربة البداية فى المشوار الأفريقى للفريق الأحمر، بعد تأجيل مباراة الجولة الأولى ضد القطن الكاميرونى، وحثهم على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تساعده فى المنافسة على الصعود لربع نهائى البطولة الأفريقية، وضرورة الاجتهاد وبذل الجهد والالتزام بتعليمات الجهاز الفنى.