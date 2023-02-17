شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى وزيزو وشيكابالا يقودون هجوم الزمالك أمام المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المريخ السوداني المقرر لها في الثالثة عصر اليوم الجمعة باستاد شهداء بنينا في الجولة الثانية لمبايات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر - سيد عبدالله "نيمار"- محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحى و عبد الله جمعه و عمر جابر و حمزة المثلوثي و عمرو السيسي و محمد أشرف "روقا" و إبراهيما نداي و يوسف أسامة نبيه و مصطفي شلبي.

كان الإجتماع الفنى بالأمس أسفر عن ارتداء الزمالك زيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، بينما يرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأصفر الكامل.

أما فريق المريخ السوداني فيرتدي زيه باللون الأحمر "القميص الأحمر والشورت الأحمر"، بينما يرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأسود الكامل.



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