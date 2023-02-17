شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة كأس الاتحاد الدولى للتايكوندو بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم منافسات اليوم الأول من بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو G2 والتي تقام على مدار يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 35 دولة بعدد 339 مشارك.

وتقام اليوم منافسات أربع موازين على صعيد الرجال ومثلهم على صعيد السيدات بداية من التاسعة صباحًا وحتى نهاية المنافسات وإقامة المباريات النهائية ومراسم التتويج.

وستشهد أوزان الرجال اليوم كل من وزن 58 كجم و68 كجم و80 كجم +87 كجم.

أما على صعيد السيدات فستقام منافسات أوزان 49 كجم و57 كجم و67 كجم و+73 كجم.

وكانت قد أقيمت بالأمس منافسات بطولة مصر الدولية للباراتايكوندو بمختلف الموازين داخل العاصمة الإدارية الجديدة وذلك بعد انتهاء منافسات بطولة مصر الدولية للتايكوندو التي أقيمت خلال الفترة ما بين 11 وحتى 15 فبراير الجاري بمشاركة 35 دولة بعدد 865 مشارك.

وحقق منتخب مصر للتايكوندو 42 مختلفة خلال بطولة مصر الدولية للتايكوندو التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة والتي أقيمت خلال الفترة ما بين 11 وحتى 15 فبراير الجاري بمشاركة 35 دولة بعدد 865 مشارك.

واستطاع أبطال منتخب مصر بمختلف الأعمار حصد 42 ميدالية بواقع 13 ميدالية على صعيد الكبار و11 ميدالية للشباب و18 ميدالية للناشئين