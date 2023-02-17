شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار المريخ السودانى في دوري الابطال قبل مواجهة الزمالك..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك في الثالثة عصر،اليوم، الجمعة نظيره المريخ السودانى على استاد الشهداء بليبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، في لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن تصحيح المسار لاستعادة الكبرياء الأفريقى، وانتزاع أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة الأفريقية.

واجه المريخ السودانى منافسه ارتا سيد بطل جيبوتى فى الدور التهميدى وحقق بطل السودان الفوز ذهاباً بهدفين مقابل هدف فيما انتهت مباراة العودة بالتعادل السلبى، وتخطى المريخ عقبة أهلى طرابلس الليبى فى دور الـ 32 للبطولة بالفوز ذهاباً بهدفين دون رد والخسارة إياباً بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولا يستطيع المريخ خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم جاهزيته لاستقبال منافسات الاتحاد الإفريقي.

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