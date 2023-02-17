شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية لنجوم الأهلى اليوم استعداداً للهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى محاضرة فنية مساء اليوم مع اللاعبين؛ استعدادا لمواجهة الهلال السودانى غدًا السبت فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويراجع المدير الفنى مع لاعبيه خطة اللعب التى استقر عليها، فى ضوء مشاهدته لمباريات الهلال السودانى الأخيرة، ويحدد المدير الفنى المهام المطلوبة من كل لاعب خلال المباراة وفقا لرؤية الجهاز.

ويشرح المدير الفنى خلال المحاضرة أسلوب لعب المنافس والعديد من النقاط الفنية فى أداء الفريق.

ويختتم الفريق تدريباته فى الثالثة ظهر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء؛ استعدادًا لمواجهة الهلال السودانى غدًا السبت، فى إطار الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلى برئاسة العامرى فاروق، نائب رئيس النادى قد وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم مساء أمس، وكان فى استقبالها السفير هانى صلاح، سفير مصر فى السودان ووفد السفارة.

وكانت قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا قد أسفرت عن وقوع النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وسبق أن قام الاتحاد الأفريقي بتأجيل مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في الجولة الأولى بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية بالمغرب.

وتعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي تخوض مباراة الهلال في السودان يوم 18 فبراير الجاري، بعد انتهاء المباراة مباشرة إلى أسوان.

وتقيم بعثة فريق الكرة بأسوان لمدة 48 ساعة استعدادًا لمباراة أسوان يوم 21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.