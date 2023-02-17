شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك فى دورى الأبطال قبل مواجهة المريخ السودانى اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الزمالك فى الثالثة عصراليوم الجمعة نظيره المريخ السودانى على استاد الشهداء بليبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، فى لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن تصحيح المسار لاستعادة الكبرياء الأفريقى، وانتزاع أول ثلاث نقاط فى مشواره بالبطولة الأفريقية.

وافتتح نادى الزمالك مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى الدور التمهيدى، فيما تخطى الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل روندا فى دور الـ32 بالفوز ذهاباً بهدف دون رد وإياباً بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.

الزمالك واجه شباب بلوزداد الجزائرى مساء الجمعة الماضية، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجزائرى بنتيجة (1-0) باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا، سجل هدف المباراة اللاعب الكاميرونى ليونيل وامبا فى الدقيقة 57 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم السنغالى عيسى سى، نتيجة لمسة يد ضد نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك.

وتعاهد لاعبو الزمالك على تعويض الخسارة في الجولة الأولى من دور المجموعات، وكانت أمام شباب بلوزداد الجزائرى بهدف نظيف، فضلاً عن الاتفاق على مصالحة جماهير الفريق الأبيض وإسعادهم، بعد إخفاق البداية والهزيمة في المباراة الأولى.

ودرس فيريرا على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود نقاط القوة والضعف في الفريق السودانى، وحفظوها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف فريق المريخ، لانتزاع أول فوز فى مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات.