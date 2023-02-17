شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على المريخ فى القيمة التسويقية قبل لقاء اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، لمواجهة المريخ السودانى الليلة بدورى أبطال أفريقيا، ويدخل الفارس الأبيض المباراة وعينه على حصد لقب دورى الأبطال، الغائب عن خزانة النادى منذ عام 2002.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.48 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للمريخ السودانى 3.65 مليون يورو.

الزمالك واجه شباب بلوزداد الجزائى مساء يوم الجمعة الماضى، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجزائى نتيجة (1-0) باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا، سجل هدف المباراة اللاعب الكاميرونى ليونيل وامبا فى الدقيقة 57 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم السنغالى عيسى سى، نتيجة لمسة يد ضد نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وجاء الزمالك على رأس المجموعة الرابعة من مجموعات دورى أبطال إفريقيا التى تضم أندية الترجى التونسى وشباب بلوذداد الجزائرى والمريخ السوداني.

تنقل قنوات beIN Sportsمباراة الزمالك والمريخ السودانى، حيث تعد الناقل الحصرى الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.