شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى والهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ومحمد الشناوى كابتن الفريق، المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الهلال السودانى، والمقرر انعقاده فى الساعة فى الثانية والنصف ظهر اليوم بملعب الجوهرة الزرقاء.

ويتحدث المدير الفنى للأهلى، وكابتن الفريق لوسائل الإعلام عن مباراة الهلال السودانى، التى تقام غدًا بين الفريقين على ملعب الجوهرة الزرقاء، فى إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلى مرانه الرئيسى فى الثالثة عصر اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة الزرقاء، الذى يستضيف المباراة غدا السبت، طبقاً للوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الثانية بدورى أبطال أفريقيا، والتى تضم كلا من ماميلودى صن داونز الجنوب أفريقى والهلال السودانى والقطن الكاميرونى.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت إلى السودان أمس الخميس؛ استعدادًا لمواجهة الهلال السودانى غدًا السبت، فى الجولة الثانية بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وتغادر بعثة الأهلى السودان غدًا السبت عقب مباراة الهلال مباشرة إلى أسوان، حيث تقيم البعثة بأسوان لمدة 48 ساعة، استعدادًا لمباراة أسوان يوم21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.